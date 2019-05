Cícero sonha com campanha perfeita do Botafogo como mandante no Brasileirão

Somar o máximo de pontos em casa. Essa é a meta do Botafogo para a sequência do Campeonato Brasileiro, como apontou, nesta sexta-feira, Cícero. Um dia após o time superar o Bahia por 3 a 2, no Engenhão, o meio-campista destacou a importância de o time manter o embalo no duelo de domingo com o Fortaleza, novamente no seu estádio.

Cícero lembrou que as rodadas iniciais do Brasileirão foram marcadas pelo equilíbrio, com apenas três times tendo 100% de aproveitamento - São Paulo, Atlético-MG e Santos - e outros 11 tendo somado um triunfo e uma derrota.

"É difícil falar do Brasileiro, um dos campeonatos mais equilibrados do mundo. A maioria que ganhou na primeira rodada perdeu na segunda. É tudo muito nivelado, até com os clubes de maior investimento. A gente costuma falar que fora você vai tentar o resultado, mas se não acontecer temos que ganhar em casa. Não tem jogo fácil. Sabemos da pressão de ter que ganhar e vamos entrar com ela no domingo para vencermos. Essa vitória nos deu confiança. Se ganharmos todos os jogos dentro de casa no fim estaremos lá em cima na tabela. É buscar o equilíbrio", disse.

Polivalente, Cícero vem exercendo diferentes funções no Botafogo sob o comando de Eduardo Barroca, tanto que na estreia do time no Brasileirão contra o São Paulo jogou aberto pelo lado direito. Ele destacou que pode realizá-la novamente, mas que prefere mesmo ser utilizado como volante.

"Ele deu uma conversada comigo, disse que sabia das minhas características e que queria no Morumbi um jogo que a gente ficasse com a bola. Em certos momentos isso funcionou, mas faltou a agressividade na frente. Claro que fujo muito das minhas características jogando aberto. Jogo mais com um terceiro homem no meio, um volante. É ali que me sinto bem e encaixo. Aqui no Brasil a cobrança é grande, mas quando você joga na sua é melhor. Para melhorar sempre temos que evoluir em alguma coisa e o Barroca está buscando uma identidade para a equipe", afirmou.