Cícero vê Botafogo no caminho certo apesar de tropeços em 'sequência pesada'

Os consecutivos tropeços do Botafogo, que não vence há seis jogos, considerando os duelos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, não desanimam o meia Cícero. O jogador crê que a equipe alvinegra está no caminho certo e que as derrotas para rivais mais fortes não são anormais.

"O caminho está certo, não adianta desesperar. A gente sabe que a torcida está carente de um título nacional ou internacional. Meu recado é que a gente está muito ciente dessas coisas e muito focado para que o Botafogo saia vitorioso", declarou Cícero em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Por outro lado, o meia reconheceu a fase ruim do time, que foi derrotado nos últimos quatro jogos, e pediu uma reação rápida no Brasileirão. Com os bons resultados obtidos no início do torneio, a equipe carioca abriu uma certa "gordura" na classificação do torneio e ficou perto dos primeiros colocados. No entanto, a gordura já foi queimada e o Botafogo caiu para a décima posição, com 16 pontos.

"Iniciamos muito bem o Brasileiro. Barroca é o treinador ideal pelo modelo de jogo nosso. A gente está meio embolado agora, deixou o pelotão dar uma distanciada, nossa gordura deu uma queimada, ultrapassou o limite. Vi que pegamos jogos muito difíceis, com equipes de maiores investimentos", disse.

O próximo adversário do Botafogo na busca para encerrar a sequência negativa é o lanterna Avaí, que ainda não venceu na competição. O duelo está marcado para este domingo, às 16 horas, na Ressacada, em Florianópolis.

"Em relação ao time, quem escala é o Barroca, ele sabe o que vai ser melhor. Esse momento que estamos vivendo, eu até particularmente sabia o que as coisas poderiam acontecer ou não. Temos tudo para fazer um grande jogo na Ressacada para ter uma semana leve e tentar voltar trilhar o caminho do início", projetou Cícero.