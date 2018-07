Cícero vê 'crise exagerada' no Fluminense antes de enfrentar Vitória no Barradão O Fluminense venceu apenas dois dos últimos 10 jogos, com confrontos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Com a cobrança da torcida cada vez mais forte, o time tricolor luta para se recuperar na temporada. Para o meio-campista Cícero, ainda não é o momento para se desesperar e a pressão dos torcedores é exagerada.