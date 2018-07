Cícero vê São Paulo no caminho certo para buscar mais títulos em 2017

O título da Flórida Cup, torneio amistoso de pré-temporada, deu novo ânimo ao São Paulo. Prova disso foi que um dos reforços mais experientes contratados pelo clube, o meia Cícero, disse nesta segunda-feira que vê o elenco mais confiante e no caminho certo para obter ao longo da temporada mais resultados vitoriosos.

Para o meia, como o técnico Rogério Ceni em uma mentalidade vencedora, o elenco será influenciado positivamente. "Se a gente abraçar isso e colocar em campo, com a personalidade dele, tenho certeza de que teremos um time imbatível este ano. Vejo este grupo no caminho certo para conquistar títulos", disse em entrevista ao site oficial do São Paulo.

O reforço veio do Fluminense para ter uma segunda passagem pela equipe do Morumbi, onde já atuou entre 2011 e 2012 e foi campeão da Copa Sul-Americana. "Foi gratificante fazer parte daquele grupo, e agora quero que seja assim em 2017. A conquista da Florida Cup nos deu mais confiança, e isso é importante para arrancar bem na temporada", afirmou.

Cícero participou das duas partidas da Florida Cup como reserva. O jogador se apresentou à equipe já com a pré-temporada em andamento os Estados Unidos, mas por ter sido um reforço pedido por Rogério Ceni, deve ganhar mais espaço no time nas próximas partidas da temporada.