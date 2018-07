Cícero volta a treinar com o grupo do Fluminense

O torcedor do Fluminense teve uma boa notícia nesta segunda-feira. A presença do meia Cícero, que ainda não havia treinado com os seus companheiros no restante da pré-temporada, foi a principal novidade da primeira atividade do time na semana que antecede o início do Campeonato Carioca.

Após derrotar a Cabofriense no último sábado em jogo-treino, o elenco do Fluminense folgou no domingo e se reapresentou ao técnico Cristóvão Borges nesta manhã nas Laranjeiras. E os jogadores fizeram um trabalho físico na academia, seguido de um treinamento técnico de troca de passes rápidos em espaço reduzido.

Cícero participou normalmente da atividade ao lado dos seus companheiros, demonstrando que está recuperado dos problemas musculares que impediram até mesmo a sua ida aos Estados Unidos, onde o Fluminense realizou parte da sua pré-temporada e disputou dois amistosos, com Bayer Leverkusen e Colônia, ambos da Alemanha.

A volta de Cícero aos treinamentos, porém, não assegura a sua permanência no Fluminense. Afinal, após o fim da parceria com a Unimed Rio, o clube enfrenta problemas financeiros. Além disso, o jogador desperta o interesse do Flamengo.

O Fluminense volta a treinar às 16h30 desta segunda-feira, nas Laranjeiras. O time estreará no Campeonato Carioca neste domingo, às 19h30, diante do Friburguense, no Maracanã.