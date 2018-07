Cicinho deve reforçar o Palmeiras contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão

SÃO PAULO - O lateral-direito Cicinho deverá ser o único reforço do Palmeiras para o jogo do próximo domingo, contra o Cruzeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que ficou de fora das últimas três partidas da equipe, está recuperado de uma lesão no adutor da coxa esquerda e treinou normalmente com o restante do elenco nesta terça-feira.

Outros quatro jogadores seguem no departamento médico, mas o lateral-esquerdo Rivaldo é o único que ainda tem chances de voltar a treinar a tempo do jogo. Lincoln ainda vai ficar mais uma semana fazendo fortalecimento muscular. Valdivia faz o mesmo trabalho, mas ainda não tem previsão de retorno.

Já o atacante Wellington Paulista voltou a fazer atividades físicas nesta terça-feira, mas, ainda que se recupere completamente, não poderá entrar em campo para pegar o Cruzeiro, já que seu contrato tem uma cláusula que o impede de jogar contra a equipe mineira, que o emprestou ao Palmeiras. Ele deve voltar na terceira rodada, contra o Atlético-PR.

Outro ex-cruzeirense, o zagueiro Thiago Heleno tem boas lembranças da equipe mineira. "Fico feliz por reencontrar o clube que me formou. Mas hoje eu estou vivendo o Palmeiras e temos condições de chegar lá e fazer um belo resultado. Se eu fizer um gol, claro que vou comemorar. Hoje sou palmeirense, tenho que honrar esta camisa", garantiu o jogador, que vai ter uma torcida especial em Sete Lagoas, sua terra natal.

"Vai ser muito bom voltar ao local onde nasci, rever a família, reencontrar os amigos. Estarão todos lá no estádio para me dar força. Cheguei a jogar em Sete Lagoas no ano passado, mas agora é diferente, pelo bom momento que estou vivendo", completou Thiago Heleno.

Visitas. Enquanto os jogadores do Palmeiras faziam um longo treinamento físico, que durou cerca de duas horas, a Academia de Futebol recebia a visita do meia Cleiton Xavier e do ex-volante Mauro Silva.

O ex-palmeirense falou sobre o sonho de vestir mais uma vez a camisa alviverde. "É claro que tenho saudades e penso em voltar um dia, mas ainda tenho mais três anos de contrato com o Metalist (da Ucrânia) e pretendo cumpri-lo", disse Xavier, que passa férias no Brasil.