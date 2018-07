Cicinho deve trocar a Ponte Preta pelo Fluminense

Apesar de garantir que está focado no Brasileirão, Cicinho não escondeu a felicidade com a possibilidade de defender o Fluminense. Seu contrato com a Ponte vai até 2015 e o clube carioca deve desembolsar R$ 3,5 milhões, valor da multa rescisória.

"Falei com meu empresário e ele também estava sabendo (interesse do Fluminense). Deixei ele para resolver tudo isso. Fiquei muito feliz e ficaria contente em defender o Fluminense, mas agora meu foco está exclusivamente em ajudar a Ponte", revelou Cicinho, que descartou ter sido procurado por pessoas ligadas ao Palmeiras. São Paulo, Botafogo e Cruzeiro também estariam interessados em seu futebol.

Assim, a partida contra o Bahia, no próximo domingo, no Pituaçu, pela 36.ª rodada do Brasileirão, deve ser uma das últimas de Cicinho com a camisa da Ponte Preta. Com a volta do atacante Luan, que cumpriu suspensão automática, o técnico Guto Ferreira terá todos os jogadores à sua disposição.

Na noite da última segunda-feira, o Conselho Deliberativo da Ponte aprovou o orçamento para a próxima temporada. A previsão orçamentária é de que R$ 39,7 milhões sejam gastos em 2013, sendo R$ 26 milhões destinados ao departamento profissional. O valor é praticamente o dobro do que o clube gastou neste ano - R$ 19,5 milhões. A expectativa é de que a Ponte receba em torno de R$ 26 milhões da televisão por transmissões no Brasileiro e mais R$ 2 milhões pelo Paulistão. O restante virá de outras promoções do departamento de marketing, como receitas com patrocínio de camisas e vendas de produtos.