Cicinho diz estar cansado das 'piadinhas' com Palmeiras

SÃO PAULO - O lateral-direito Cicinho revelou nesta terça-feira que está cansado das provocações dos torcedores rivais diante da má fase do Palmeiras, que sofre com a falta de títulos e de bons resultados nos últimos anos. Segundo ele, está na hora do elenco palmeirense ser campeão e, assim, acabar com as "piadinhas" dos adversários.

"Eu saio toda hora na rua e é piadinha pra cá, piadinha pra lá. Isso me deixa nervoso. Chega de piadinhas de que o Palmeiras vai ser um fiasco neste ano. É muito ruim estar com seus pais e ouvir essas piadinhas", afirmou Cicinho, um dos titulares do time palmeirense. "Está na hora de baixarmos a moral desses torcedores."

Cicinho diz que sofre com as provocações até mesmo quando vai para a sua cidade, a pequena Cabreúva, no interior de São Paulo. "Até mesmo na minha cidade os torcedores ficam enchendo. Quero chegar na minha cidade e botar a medalha (de campeão) no peito dos meus amigos e falar: ''Sorria agora, meu bem''", avisou o lateral.

Com Cicinho entre os titulares, o Palmeiras estreia na tarde de domingo no Paulistão, quando vai enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista, e começará a sua caminhada para voltar a ser campeão - o clube não conquista um título desde 2008, quando ganhou justamente o campeonato estadual.