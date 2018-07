Cicinho diz que não quer voltar à Roma após Libertadores O lateral-direito Cicinho sonha com a possibilidade de ficar no São Paulo. Seu empréstimo com o clube termina ao final da participação na Copa Libertadores. Mas ele não pretende retornar para a Roma. "Não quero voltar porque o treinador não gosta de brasileiros. Então, o que eu vou fazer lá?", indagou o jogador nesta segunda-feira.