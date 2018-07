Cicinho e Artur disputam vaga na lateral do Palmeiras na quarta

SÃO PAULO - O titular da lateral direita do Palmeiras é a principal dúvida do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida contra o Coruripe, de Alagoas, quarta-feira, em Jundiaí, pela primeira fase da Copa do Brasil. Cicinho e Artur disputam a vaga na equipe, que deverá ser definida no treino da tarde desta terça-feira na Academia de Futebol.

Cicinho está recuperado de uma amidalite que o afastou das últimas duas partidas, incluindo o duelo de ida contra o Coruripe, vencido por 1 a 0. E apesar de estar liberado pelo departamento médico, o lateral-direito não está garantido no duelo em Jundiaí, já que o desempenho de Artur tem agradado Felipão.

Com apenas esta dúvida, o Palmeiras terá o retorno do zagueiro Henrique, poupado no duelo contra a Ponte Preta, e do atacante Maikon Leite, que cumpriu suspensão automática no jogo do último sábado. Já o chileno Valdivia não poderá atuar na quarta-feira, já que ainda cumpre gancho imposto pelo STJD.

No primeiro jogo, realizado em Alagoas, o Palmeiras venceu por apenas 1 a 0, gol de Barcos, e não conseguiu evitar a disputa do jogo de volta. Para se garantir na segunda fase da Copa do Brasil, a equipe precisa apenas de um empate. Derrota por 1 a 0 leva o jogo para a disputa de pênaltis, enquanto que qualquer outro revés classifica o Coruripe. Quem avançar pega o Horizonte, do Ceará.