Cicinho e Heleno treinam, mas são dúvidas no Palmeiras para clássico

SÃO PAULO - O lateral-direito Cicinho e o zagueiro Thiago Heleno treinaram em separado nesta quarta-feira e ainda são dúvidas no Palmeiras para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu. Eles voltaram aos treinos na terça e esperam estar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para a semifinal do Paulistão.

Nesta quarta, os dois defensores fizeram exercícios de movimentação em separado, enquanto os demais atletas treinaram com bola em campo reduzido. Valdivia e Rivaldo fizeram apenas fortalecimento muscular no período da manhã, mas treinaram normalmente à tarde.

O meia Patrik, que também voltou a treinar na terça, participou normalmente das atividades realizadas nos dois períodos e tem boas chances de entrar em campo no domingo. A novidade do dia foi a promoção do lateral-direito Bruno ao time principal. O atleta, de 18 anos, será avaliado pela comissão técnica durante a semana. O Palmeiras volta a treinar na tarde desta quinta-feira.