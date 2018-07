Cicinho, ex-Ponte, assina com Santos por 5 temporadas

Problemas burocráticos de sua contratação impediram que Cicinho pudesse ser anunciado anteriormente como reforço e agora o atleta de 24 anos espera poder ganhar condições legais para poder estrear pelo Santos.

Ainda não é certo se o lateral poderá ser utilizado pelo técnico interino Claudinei Oliveira no duelo deste domingo, contra o Coritiba, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para poder estrear no fim de semana, o seu nome precisa entrar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira.

Mas, mesmo que o jogador esteja com situação regularizada, a tendência é a de que Claudinei Oliveira mantenha Rafael Galhardo como titular da lateral direita diante do líder do Brasileirão e Cicinho fique como opção de banco, até porque o atleta ainda terá de brigar pela posição.

Em seu novo clube, Cicinho espera poder repetir o sucesso que teve com a camisa da Ponte Preta, pela qual se destacou no último Campeonato Paulista. Antes disso, ele iniciou sua carreira profissional no Remo, em 2007, e depois passou por Juventude (2009) e Brasiliense (2010 e 2011), para em seguida se transferir para a equipe de Campinas no ano passado.