Cicinho marca no fim e dá vitória ao Sevilla no Espanhol

O resultado encerra uma sequência de duas derrotas em sequência do Sevilla e mantém a fase ruim do Mallorca, que perdeu os seus três últimos jogos e estagnou na tabela depois de um bom começo de competição. Os dois times têm 11 pontos, com o Mallorca à frente, em sétimo, pelo saldo de gols.

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Mallorca saiu na frente aos 26 minutos, com gol de Pedro Bigas. Negredo deixou tudo igual três minutos depois, mas enquanto o Sevilla comemorava Hemed voltou a colocar os visitantes na frente. Giovanni dos Santos deu as assistências para os dois gols do Mallorca.

A virada veio no segundo tempo, pelos pés de Cicinho. Aos 11 minutos, ele cruzou da direita e colocou a bola na cabeça de Negredo, que deixou tudo igual. O gol decisivo saiu aos 29, num arremate da entrada da área. O chute do brasileiro desviou na zaga e parou no fundo do gol de Aouate.