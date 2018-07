Cicinho nega especulações e mira futuro no Palmeiras Alvo do interesse do São Paulo, o lateral-direito Cicinho veio a público nesta quinta-feira para rejeitar as especulações sobre sua saída do Palmeiras e afirmar seu interesse em permanecer no time alviverde. Contratado por empréstimo, o jogador tem vínculo com o clube até o final deste ano.