Cicinho prevê retorno ao Palmeiras contra o Cruzeiro

SÃO PAULO - Vetado para a partida diante do Botafogo, neste domingo, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-direito Cicinho espera voltar a atuar pelo Palmeiras na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro.

"Terminei hoje (sexta-feira) o trabalho de recuperação na fisioterapia e segunda-feira começo a preparação física mais fortemente. Acho que para o jogo de domingo (dia 29), contra o Cruzeiro, estarei pronto para jogar", declarou o jogador, em entrevista nesta sexta-feira à TV Bandeirantes.

O lateral não é o único desfalque palmeirense para a estreia no Brasileirão, neste final de semana. Além dele, os meias Valdivia e Lincoln, o lateral-esquerdo Rivaldo e o atacante Wellington Paulista estão fora do confronto diante do Botafogo, também por lesões.

"Os desfalques fazem falta. O Valdivia, por exemplo, é um jogador sensacional, diferenciado. O Wellington Paulista, o Rivaldo, o Lincoln também fazem falta. Mas o elenco é bom e vão chegar alguns jogadores para reforçar ainda mais para o Campeonato Brasileiro", acrescentou Cicinho.

