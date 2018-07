Cicinho projeta duelos emocionantes com o Internacional

O São Paulo vai enfrentar o Internacional nas semifinais da Libertadores, repetindo a decisão de 2006, vencida pelo time gaúcho. Já projetando o duelo, que será disputado apenas após a realização da Copa do Mundo, o lateral-direito Cicinho aposta em confrontos emocionantes e exaltou a força do futebol brasileiro, que já garantiu presença na final do torneio continental.

"Vimos a superioridade brasileira. É sempre legal ter dois brasileiro em uma semifinal. Temos a oportunidade de fazer um grande jogo", afirmou o lateral-direito Cicinho, que tenta repetir 2005, quando foi campeão da Libertadores pelo São Paulo, em entrevista à TV Bandeirantes.

O defensor lembrou que vai enfrentar o Internacional no domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. "O Estudiantes optou por um campo menor, mas a equipe do Inter é experiente. Vamos enfrentá-los em dois dias e será uma prévia da Libertadores", disse.

Cicinho acredita que o São Paulo precisa repetir o desempenho dos jogos com o Cruzeiro para se garantir na final da Libertadores. "Esperamos que o São Paulo possa fazer dois jogos bonitos como foi contra o Cruzeiro para classificar", comentou.