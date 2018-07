Cicinho renova contrato com clube turco até o fim de junho de 2016

SÃO PAULO - O veterano lateral-direito Cicinho, de 33 anos, renovou nesta terça-feira seu contrato com o Sivasspor até o fim de junho de 2016. O ex-jogador do São Paulo e do Real Madrid chegou ao clube turco, do técnico brasileiro Roberto Carlos, no ano passado e tinha vínculo de apenas uma temporada, mas prorrogou agora por mais duas.

Cicinho chegou a ser campeão mundial com o São Paulo em 2005 e disputou a Copa do Mundo de 2006 como reserva de Cafu na seleção comandada por Carlos Alberto Parreira. Na ocasião, ele começou partida contra o Japão, a última da primeira fase do Mundial, e substituiu o titular durante a derrota do Brasil para a França nas quartas de final do torneio.

Após 30 rodadas do Campeonato Turco, o Sivasspor é o quinto colocado com 46 pontos ganhos. "Fico muito feliz pela renovação. Eu e minha família nos adaptamos bem ao país, à cultura do povo, e estamos muito contentes aqui na Turquia. Todos são muito acolhedores e atenciosos", afirmou o Cicinho.