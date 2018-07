Cicinho treina no São Paulo, mas deve ser poupado

O lateral-direito Cicinho se recuperou de uma contratura no adutor da coxa direita e foi a grande novidade no treino do São Paulo nesta sexta-feira. O técnico Ricardo Gomes, no entanto, sinalizou que deve poupá-lo para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, domingo, contra o Santos.

"Foi o primeiro treino dele com o grupo. Mas acho arriscado ele iniciar a partida contra o Santos. Ainda vamos conversar", explicou o treinador nesta sexta-feira.

O treino deste sábado deve confirmar a decisão de Ricardo Gomes. Mas apesar da cautela do comandante, Cicinho afirmou que se sentiu bem no treino e se colocou à disposição. "Me senti bem no treino. Não senti nenhuma dor e estou à disposição", explicou o jogador, que sentiu a lesão na partida contra o Monterrey, no México, pela Copa Libertadores.