Cicinho valoriza reação e acredita em vaga na decisão

Um dos protagonistas do jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista, o lateral-direito Cicinho segue confiante na classificação do São Paulo à decisão. Mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Santos, no Morumbi, o são-paulino valorizou a reação da equipe para justificar a esperança de reverter a vantagem santista no próximo domingo, na Vila Belmiro.

"Tenho certeza que domingo que vem será mais um grande jogo e tudo pode acontecer. O Santos tem um time forte, mas o São Paulo mostrou que não está entregue e nossa reação comprovou isso no segundo tempo", afirmou Cicinho, que entrou no intervalo, quando o time perdia por 2 a 0. "Eles terão uma boa vantagem, mas podemos vencê-los assim como eles nos superaram ontem (domingo)."

Individualmente, Cicinho comemorou a boa atuação. O lateral entrou no segundo tempo no lugar de Washington, atuando como meia, e fez a assistência para o segundo gol são-paulino, marcado por Dagoberto. "Estou me sentindo melhor fisicamente e pude ajudar o São Paulo ontem", disse.

No entanto, mesmo tendo ido bem como meia, o jogador deixou claro que prefere atuar em sua posição de origem. "Ainda tenho muito a dar jogando na minha posição, que é a lateral direita, mas estou à disposição do (técnico) Ricardo Gomes. Ele me colocou mais avançado e me deu toda liberdade para atacar."

Na partida de volta das semifinais, o São Paulo precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar à final. Neste ano, porém, o time ainda não conseguiu sequer um empate em clássicos, tendo sido derrotado por Santos - duas vezes -, Corinthians, Palmeiras e Portuguesa.