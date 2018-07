Cicinho vê o Santos preparado para semana com jogos decisivos

Sanches Filho, O Estado de S. Paulo 12 Agosto 2014 | 18h25

"São dois jogos que precisamos vencer, difíceis. Temos que volar a vencer. Na quinta-feira, nosso objetivo é passar de fase. E tentar ir para Minas Gerais e vencer o Cruzeiro. É difícil, mas nossa equipe jogou bem os últimos jogos. Vamos em busca da vitória", avisou Cicinho.

"É difícil. Tanto de quinta, por estar perdendo de 2 a 1 e ter que reverter. E contra o Cruzeiro, líder, é mais difícil ainda. Mas vamos focar na Copa do Brasil e ir com tudo. Depois, sim, pensar no Cruzeiro", contou o lateral, que ainda não sabe se jogará diante do Londrina, porque o técnico Oswaldo de Oliveira pode poupar alguns jogadores. "Ainda não ficou definido nada. Nosso elenco é de qualidade. Quem jogar, vai dar conta do recado e vai conseguir a classificação."

Para ajudar nessa recuperação santista na temporada, Cicinho aposta no recém-chegado Robinho, que fez sua estreia na derrota para o Corinthians no domingo. "Ele tem muita qualidade, veio para ajudar e já mostrou que pode nos ajudar bastante. Estamos felizes com a chegada dele e tenho certeza de que vamos conseguir coisas boas no Brasileirão e na Copa do Brasil", afirmou o lateral.