Ciclone derruba estrutura de campo do Marcílio Dias e fere dirigente

O Marcílio Dias, garantido nas quartas de final do Campeonato Catarinense, teve parte da estrutura do seu campo sintético derrubada pelo "ciclone bomba" que passou por Santa Catarina na última terça-feira. Gelson Silva, coordenador técnico e ídolo do clube, foi atingido na cabeça e levado a um hospital.

"O Marcílio Dias foi afetado pela tempestade que assolou a região no fim da tarde desta terça-feira. Apesar de diversos estragos, todos passam bem. O grupo de atletas e comissão técnica treinava neste período na Celd, em Camboriú, no momento da tempestade. Com a queda de energia o treino foi suspenso. Momentos após, o teto do local veio abaixo", diz a nota oficial do clube.

Gelson Silva levou 15 pontos e teve a cabeça enfaixada, mas foi liberado em seguida para repousar em casa. "A maior parte do elenco já estava fora do local, restando alguns membros da comissão e diretoria de futebol. O coordenador técnico Gelson Silva foi atingido na cabeça e foi encaminhado ao pronto socorro, onde levou 15 pontos", explicou o clube. Desejamos ampla recuperação ao nosso ídolo Gelson Silva, e que todos que foram afetados na região possam também se restabelecer o mais rápido possível", acrescentou o Marcílio Dias em nota.

O estádio Hercílio Luz também sofreu com o "ciclone bomba", mas "os estragos foram materiais, com o deslocamento de tendas e placas, destelhamento da arquibancada coberta e ruptura de estrutura que segura a rede de proteção do estacionamento da avenida Marcos Konder".

Dono da quarta melhor campanha na primeira fase do Campeonato Catarinense, o Marcílio Dias irá encarar o Criciúma nas quartas de final. O primeiro confronto está previsto para 8 de julho, às 19 horas, no Heriberto Hülse. A volta acontecerá três dias depois, no mesmo horário, em Itajaí. O vencedor deste confronto enfrentará o classificado de Avaí x Chapecoense nas semifinais.