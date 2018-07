Cidade de Santos arma festa para estreia no Mundial

SANTOS - A cidade de Santos se prepara desde segunda-feira para comemorar a estreia com vitória do campeão da Copa Libertadores no Mundial de Clubes da Fifa, nesta quarta-feira, às 8h30 (horário de Brasília), em Toyota, no Japão, diante do Kashiwa Reysol. Alguns estabelecimentos comerciais ficarão abertos por toda a madrugada. Outros, que normalmente começam a funcionar no final da tarde, vão antecipar a abertura para as 6h.

É grande o numero de vendedores de bandeiras e da faixa do tri nas ruas próximas à Vila Belmiro e nos cruzamentos mais movimentados de Santos. Por toda a cidade são vistas bandeiras e faixas em janelas de casas e apartamentos.

Quem quiser se juntar a outros torcedores para assistir ao jogo, há opções que vão da praia ao cinema. Como nesta quarta não será ponto facultativo na cidade, o Santos achou melhor deixar para a decisão do título, domingo, a instalação de um telão na Vila Belmiro e abrir os portões do estádio para a sua torcida. Mas, para compensar, o clube vai transformar a sua barraca de praia, no Gonzaga (na direção da Avenida Ana Costa), em versão na areia do Boteco da Vila.

A entrada para sócio custa R$ 40 e dá direito a assistir ao jogo num telão, com café da manhã (a partir das 6h), sucos, refrigerantes, chope e cerveja. Mesmo quem não comprou o ingresso com antecedência ou deixou de fazer a reserva por telefone, pode pagar na própria barraca e engrossar a torcida.

O torcedor que faz questão de conforto poderá assistir ao jogo na tela grande do Cine Roxy, um dos mais tradicionais de Santos, na Avenida Ana Costa, a partir das 6h, com o ingresso ao preço único de R$ 25.