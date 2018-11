Cidade de São Paulo se oferece para receber a final da Libertadores

A cidade de São Paulo se colocou à disposição da Conmebol para receber a partida final da Copa Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors. Fez isso por via indireta. Na noite desta terça-feira, o secretário de Esportes e Lazer do município, João Farias, enviou uma correspondência para o secretário geral da CBF, Walter Feldman, oferecendo a cidade para a realização do jogo. Ele não indicou nenhum estádio, mas administra o Pacaembu.

Na correspondência enviada a Feldman, o secretário diz que a cidade conta com infraestrutura para realizar grandes eventos e tem condições de garantir a segurança de jogadores e torcedores dos dois clubes.

São Paulo é a segunda cidade brasileira a se oferecer para sediar a partida. No final da manhã desta terça-feira, os gestores do Mineirão, em Belo Horizonte, fizeram chegar à Conmebol a informação de que abririam o estádio para o jogo, sem cobrar despesas de River e Boca nem da Conmebol.

No entanto, a entidade, que decidiu que a final ocorrerá no dia 8 ou 9 de dezembro, se mostra inclinada a levar o jogo para Doha, no Catar, o Abu Dabi, nos Emirados Árabes. Adu Dabi é favorita, de acordo com alguns dirigentes sul-americanos, pelo fato de que lá, a partir do dia 12, será disputado o Mundial de Clubes, com a presença do campeão da Libertadores.