Cidades da Copa não têm propostas de legado esportivo, diz ONG

SÃO PAULO - As cidades que receberão a Copa de 2014, a partir de junho, não têm propostas ou metas de legado esportivo e podem perder uma chance única de promover o esporte entre a população. Esse é o diagnóstico feito pela ONG Atletas pelo Brasil, presidida por Ana Moser, em um trabalho de monitoramento de políticas esportivas nos municípios que receberão o Mundial. A entidade busca, em um projeto, auxiliar os municípios a reverter essa situação.

O programa chamado "Cidades do Esporte" formou uma rede com as 12 sedes para facilitar o debate e a troca de experiências. O objetivo é fazer um raio-X de políticas públicas do esporte, por meio de uma matriz de indicadores que será preenchida, anualmente, pelos municípios. O primeiro relatório completo será publicado em março.

Nos dados preliminares, já é possível detectar que os municípios têm dificuldade em compreender seu papel no sistema esportivo (se devem investir no alto rendimento ou na formação), pela ausência da definição de competências entre as três esferas governamentais. Por isso, uma das principais ações da ONG é buscar a consolidação de uma política esportiva nacional.

"Estamos trabalhando a questão do legado há pelo menos dois anos, de uma maneira menos visível, mais nos bastidores, numa ação direta com municípios debatendo propostas, planos. Eu diria que quando começamos esse trabalho, nem se falava de legado, e isso já evoluiu bastante nas cidades-sede", avalia Ana Moser.

Mas a dirigente criticou a falta de ação do governo federal nessa questão. "O legado só vai acontecer se estiver nos planejamentos. A gente tem visto planos de legado mais presentes nos governos municipais do que no governo federal. Nosso foco é levar essa demanda do legado social, esportivo, da Copa e da Olimpíada (para o plano da União). Enquanto o governo federal não levar essa visão para o País, ela não será vista como uma prioridade."

Nesta terça-feira, a Atletas pelo Brasil lançou, em um evento no Clube Pinheiros, um site que reunirá informações sobre o esporte no País. "Queremos ser o maior site sobre esporte do Brasil e um dos legados dos megaeventos esportivos", afirma Ana. "Teremos notícias, boas práticas esportivas, cadastro de instituições esportivas. É um canal para querm faz esporte no Brasil."

Para captar recursos, a entidade lançou o Lance pelo Esporte, um leilão online com peças autografadas e experiências esportivas proporcionadas por alguns de seus filiados, como Raí, Oscar, Paula, Hortência, Joaquim Cruz, Torben e Lars Grael, e Paulo André. Cada oferta, estabelecida de forma independente, ficará disponível no site até o dia 23 - o maior lance leva, portanto, o objeto escolhido.