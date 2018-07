Cidades enfeitam as ruas e até mexem na grade curricular das escolas

SÃO PAULO - Setecentos alunos das escolas municipais de Águas de Lindoia terão uma nova disciplina no primeiro semestre: "História e Geografia da Costa do Marfim". O projeto, direcionado aos alunos do quinto ao nono ano, vai apresentar informações sobre a vida econômica, social e política do país africano que a cidade receberá na Copa. O projeto também vai convidar os jogadores a visitar as salas de aula da cidade, conhecida por suas águas medicinais.

"Vamos propor uma troca de informações entre a seleção e a cidade", planeja Eliel Marcos Fernandes, secretário de Educação e Cultura. "A partir dos alunos, vamos envolver toda a comunidade.” A iniciativa, chamada “Projeto de Estudo Costa do Marfim", começará no dia 28 e vai até 11 de junho. Durante a Copa, os alunos vão participar de uma feira cultural sobre o país africano na praça principal da cidade.

Para receber a Bélgica, Mogi das Cruzes também vai investir na cultura, mas fora das salas de aula. Querendo implementar o conceito de "a cidade mais belga do Brasil", a secretaria de Turismo vai construir no centro da cidade uma réplica da estátua Manneken Pis, uma das mais famosas de Bruxelas, a capital belga. Além disso, vai decorar as ruas do município com as cores do Brasil e da Bélgica e criar um festival gastronômico com as famosas cervejas do país europeu. Tudo para encantar os dois mil turistas que a cidade espera receber durante o Mundial.

Como 90% da capacidade hoteleira de 2.300 leitos já está reservada, a prefeitura vai implantar o projeto "Cama e Café". Os moradores da cidade fazem um cadastro na prefeitura e abrem suas casas para os turistas. Devem reservar, por exemplo, um cômodo, uma prateleira na geladeira e um lugar no guarda-roupa para os hóspedes, mediante o pagamento de uma diária.

Os principais argumentos de Ribeirão Preto para acolher a seleção francesa são econômicos. Polo de comércio e serviços do norte do Estado, em uma região que abrange 60 municípios e tem uma população total acima de três milhões de habitantes, a cidade trabalha em conjunto com os vizinhos para destacar a culinária, a arte e as belezas naturais. São esperados 15 mil turistas na região – 3.800 deles serão convidados da Federação Francesa. Microempresários estão esfregando as mãos de ansiedade. Uma pesquisa da FGV aponta que quase mil oportunidades de negócios serão criadas.

Com perspectivas bem mais modestas, Porto Feliz espera duas mil pessoas para acompanhar a preparação de Honduras. Alexandre Dario, coordenador de Esportes, afirma que o impacto será grande, considerando que o município tem 48 mil habitantes e uma vocação mais histórica do que turística.

Sorocaba, outro polo do interior paulista, aguarda o anúncio oficial de que vai receber a Argélia para finalizar os projetos de acolhimento. As primeiras medidas se referem à segurança e ao transporte – sinalizações e pontos turísticos trarão informações também em inglês. E Cotia também espera. Eduardo Mendes, subsecretário de Esportes, afirma que a cidade aguarda ansiosa a chegada de cinco mil turistas, caso se confirme a chegada da Colômbia. Com ou sem o astro Falcao García, contundido.

Os projetos das cidades são orientados pelo Comitê Paulista. "Temos falado com as cidades quanto às oportunidades no turismo e na visibilidade: decoração, eventos especiais, atividades para ampliar a participação da população e movimentar a economia local", diz Raquel Verdenacci, coordenadora executiva do comitê. "Até metade de fevereiro, com a definição para valer das delegações, devemos reunir todas as cidades para ações em conjunto."