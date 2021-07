Ciente que gol do Olimpia pode ser fatal, Heitor pede para o Inter ser cuidadoso

O Internacional não vai sair desesperado ao ataque diante do Olimpia, nesta quinta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Ao menos é o que deixa transparecer o lateral-direito Heitor ao avaliar como será o jogo. Ciente que um gol paraguaio pode ser fatal, o jogador pede um pouco de cautela aos companheiros.

Após empate por 0 a 0 em Assunção, uma vitória simples garante a vaga às quartas de final. Há, porém, a vantagem aos paraguaios de buscarem um empate com as redes balançando, o que serviria pelo gol na casa dos colorados. Esse ponto faz Heitor pedir para o time não "jogar" com tudo ao ataque.

"Não tomando gol, estamos mais perto da vitória. E temos 90 minutos para decidir", enfatizou, descartando pressa. "Não podemos nos jogar porque, se tomarmos, teremos de fazer dois. Precisamos ter o cuidado defensivo e, quando tiver a oportunidade à frente, matar o jogo", avaliou.

Os gaúchos passaram oito jogos sem somar vitória e só desencantaram na partida passada diante do Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Aprenderam com os erros que a sede demais ao pote pode custar caro e vão ser precavidos.

"Recuperar a confiança era o primeiro passo para seguir na nossa trajetória. Uma vitória no Beira-Rio depois de oito jogos é uma coisa muito boa para a gente. Claro, o jogo contra o Olimpia será muito difícil. Mas queremos chegar o mais longe possível na Libertadores", disse Heitor.

Após brilhar na temporada passada com muitas assistências para Thiago Galhardo, foi dele o passe para o centroavante definir o 1 a 0 no Juventude. Animado, já se prepara para tentar repetir a dose no "maior jogo" de sua carreira. "Será, não só o maior da temporada, mas o principal da minha carreira. Comentei isso com meus amigos. Se parar para pensar, é jogo de Libertadores. É difícil quando você sobe ao profissional e isso ocorrer", afirmou. "A oportunidade está aí e fico muito feliz. Espero ficar ainda mais com a classificação".

Para a decisão, o técnico uruguaio Diego Aguirre está com algumas dúvidas. No treino desta quarta-feira, ele deixou aberta a possibilidade de mexer no meio de campo. Patrick e Caio Vidal podem perder a vaga para Maurício e Palacios, respectivamente. Na frente, não escolheu ainda entre Thiago Galhardo e Yuri Alberto.