Cigano vê surra do Corinthians sobre o Coritiba no Pacaembu

SÃO PAULO - Com o campeão de UFC Cigano na arquibancada, o Corinthians venceu o Coritiba de goleada, por 5 a 1, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, no Pacaembu. Em menos de 20 minutos, o time paulista abriu três gols de vantagem e mostrou o futebol que o torcedor espera ver no Mundial de Clubes.

Chicão (de pênalti), Guerrero, Fábio Santos e Paulinho (duas vezes), marcaram para o Corinthians, com Escudero ajudando com desvios providenciais no gol do lateral e no primeiro gol marcado pelo volante. Deivid descontou.

O resultado faz o Corinthians passar provisoriamente Vasco e Internacional, que ainda brigam por uma vaga na Libertadores, algo que o time paulista já tem. Agora são 53 pontos, no sexto lugar. Já o Coritiba, com 45, na 10.ª posição, ainda corre risco matemático de cair. Isso porque o Sport, 17.º colocado, tem nove pontos a menos e quatro jogos a fazer.

O JOGO

Com os dois times apenas cumprindo tabela no Brasileirão, a expectativa não era de um jogo dos melhores no Brasileirão, mas o árbitro Ronan Marques da Rosa ajudou a incendiar a partida. Aos 3 minutos, ele deu um pênalti polêmico de Denis sobre Guerrero, que pareceu tropeçar na própria perna. Chicão foi para a cobrança, Vanderlei acertou o canto, mas não impediu que o Corinthians abrisse o placar.

A partida ficou aberta, com o Coritiba buscando o empate, mas aí quem resolveu ajudar foi o ex-corintiano Escudero. Aos 18 minutos, Fábio Santos arriscou de longe, a bola bateu no argentino e tirou as chances de defesa de Vanderlei.

Dois minutos depois, Paulinho apareceu pela ponta direita e tentou o cruzamento. A bola bateu num zagueiro e foi no corpo de Escudero. Do argentino ela foi direto para o gol, pegando Vanderlei no contrapé. Apesar da tentativa do volante de fazer um cruzamento para trás, o árbitro deu o gol para o corintiano.

Com 3 a 0 no placar e a torcida empurrando o time da casa, não restava muito ao Coritiba senão tentar pelo menos diminuir. E o time paranaense conseguiu aos 31 minutos, quando Victor Ferraz cruzou rasteiro pela direita, Cássio não saiu do gol, e a bola sobrou livre para Deivid fazer.

Depois disso o jogo seguiu morno até os 45 minutos, quando Douglas bateu escanteio no primeiro pau e Martínez desviou acertando o travessão. No rebote, Jorge Henrique tentou de meia-bicicleta e mandou por cima do travessão.

O segundo tempo começou com pouca ação até que Danilo entrou no lugar de Martínez. Em pouco tempo o Corinthians voltaria a ameaçar. Paulinho arriscou de longe e fez Vanderlei praticar a sua primeira defesa no jogo. Mas, aos 19, não havia o que o goleiro fazer. Danilo limpou a jogada pela esquerda e fez um cruzamento perfeito para Guerrero, livre, cabecear e fazer o quarto.

O quinto gol também foi de cabeça, logo depois. Dessa vez foi Douglas quem cruzou, em batida de escanteio, e Paulinho fez, sem precisar com a ajuda de Escudero. O gol foi o 100.º do time na temporada.

CORINTHIANS 5 X 1 CORITIBA

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Paulinho (Edenilson), Ralf e Douglas; Jorge Henrique, Martínez (Danilo) e Guerrero (Romarinho). Técnico - Tite.

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz, Luccas Claro, Escudero e Denis (Pereira); Willian Farias, Vinícius (Ruidiaz), Lincoln e Everton Ribeiro (Júnior Urso); Rafinha e Deivid. Técnico - Marquinhos Santos.

GOLS - Chicão (de pênalti), aos 5, Fábio Santos, aos 18, Paulinho, aos 20, e Deivid, aos 31 minutos do primeiro tempo. Guerrero, aos 19, e Paulinho, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ronan Marques da Rosa (SC).

CARTÕES AMARELOS - Martínez; Denis e Everton Ribeiro.

CARTÃO VERMELHO - Pereira.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 23.420 pessoas (total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

LANCES DO JOGO

45min - Fim de jogo no Pacaembu!

43min - Ednílson bate, mas a bola desvia na zaga do Coritiba e sai com a ajuda de Vanderlei.

41min - Corinthians segue no campo adversário e Coritiba continua na defesa e não mostra nenhuma chance de ataque.

39min - Torcida grita "olé" das arquibancadas, enquanto Corinthians troca passes próximo a área do Coritiba.

36min - Gol impedido para o Corinthians. Douglas enfia no meio para Romarinho, que está sozinho na área. A bola entra, mas bandeira já havia marcado o impedimento.

35min - Depois de troca de passes perto da ára do Coritiba, Jorge Henrique tenta chutar, mas bola é desviada e juiz marca tiro de meta.

34min - Cartão vermelho. Pereira, do Coritiba, é expulso de campo depois de levar o segundo cartão amarelo por causa de falta violenta.

33min - Romarinho segue em disparada sozinho para o gol do Coritiba, mas tem que recuar.

30min - Alteração no Corinthians: Paulinho sai de campo aplaudido para a entrada de Edenilson.

30min - Douglas bate mais uma falta para o Corinthians, mas pega mal e bola passa longe por cima do gol de Vanderlei.

28min - Pereira leva cartão amarelo por causa de falta em cima do Romarinho.

27min - Depois de cobrança de escanteio, Corinthians rouba a bola e corre em contra-ataque, mas bandeira marca impedimento no lance.

25min - Enquanto a torcida do Corinthians canta alto nas arquibancadas, Lincoln cobra falta no meio de campo e jogador tenta alcançar o gol adversário, mas a bola sai pela linha de fundo.

23min - GOOOOOOOOOOOOOOLLLL do Corinthians!!! Douglas bate escanteio e Paulinho sobe para marcar de cabeça o quinto gol do alvinegro no Pacaembu.

21min - Alteração no Corinthians: sai Paolo Guerrero para a entrada do ídolo da torcida, Romarinho.

Alteração no Coritiba: sai Everton Ribeiro e entra Júnior Urso.

19min - GOOOOOOOOLLLL do Corinthians!! Guerrero marca de cabeça o quarto gol do alvinegro. Com jogada rápida, Douglas passa a bola para o Danilo na lateral direita que cruza direto na cabeça de Guerrero e a bola entra direto no gol de Vanderlei.

16min - Paulinho arrisca de longe, dá chute muito forte e Vanderlei sobe para fazer mais uma defesa. Goleiro cobra dos jogadores mais defesa.

15min - Alteração no Corinthians: Danilo entra no lugar de Ramírez.

15min - Corinthians segue com lances perigosos na área do Coritiba.

14min - Guerrero dá lance dentro da área, Martínez gira com a bola e prefere tocar ao invés de chutar.

13min - Guerrero dá toque bonito, mas adianta demais a bola e perde o controle já perto da área adversária.

12min - Paulo André tira bola de cabeça da área corintiana.

11min - Douglas cobra falta, mas Pereira tira a bola de perto do gol do Coritiba.

10min - Muita gente sobe, ninguém acerta a bola e ela sai á direita do gol de Cássio.

9min - William Farias bate, mas bola é desviada para fora e juiz marca escanteio para Coritiba.

9min - Corinthians tenta avançar no campo adversário, mas Coritiba rouba a bola e inicia contra-ataque com Rafinha.

7min - Juiz demora para marcar a falta e Escudero reclama.

6min - Douglas tenta furar a zaga do Coritiba, mas Pereira não deixa e tira a bola com um chute forte.

6min - Lincoln toca na área, jogador adversário desvia e Cássio pega a bola.

4min - Corinthians faz lançamento na área, mas Jorge Henrique não chega na bola e se joga na área pedindo pênalti. Juiz manda seguir.

3min - Douglas marca falta em William Farias.

1min - Cássio sai do gol para cobrar falta para o Corinthians.

0min - Depois de enfiadda de bola pelo meio, Guerrero tenta chegar até a bola, mas o bandeira marca o impedimento.

0min - A chuva dá uma trégua e times voltam ao campo do Pacaembu para segundo tempo! Coritiba faz duas alterações: saem Denis e Vinícius e entram Pereira e Ruidiaz.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: Corinthians e Coritiba lutam pela vitória no Pacaembu em jogo cheio de lances perigosos e gols. Time paulista abriu o placar com gol polêmico de pênalti e, em seguida, marcou mais dois que tiveram as bolas desviadas por jogadores adversários. O Coritiba retomou o ritmo e marcou o primeiro gol da equipe na partida.

45min - Árbitro apita e encerra o primeiro tempo no Pacaembu!

45min - Nova chance para o Corinthians com chute de Martínez no travessão. Jorge Henrique tenta o rebote, mas manda para fora.

43min - Jorge Henrique pega a sobra no campo adversário, chuta, mas Vanderlei defende a bola.

43min - Outro cartão amarelo para o Coritiba. Denis Neves é punido por falta.

42min - Equipe técnica confirma o terceiro gol do Corinthians para Paulinho, e não considera o desvio da bola de Escudero, do Coritiba.

41min - Coritiba cobra falta, Escudero chega perto da bola, mas o bandeira já havia levantado a bandeira e marcado o impedimento.

40min - Juiz marca falta em cima do jogador Deivid, do Coritiba.

39min - Jogo é interrompido por causa da invasão de um torcedor, que é retirado por dois seguranças.

38min - O atacante peruano Paolo Guerrero chuta pela esquerda rasteiro e Vanderlei defende com tranquilidade.

37min - Enfiada de bola para guerrero, mas Escudero tira a bola.

35min - Com dois jogadores na barreira, Douglas cobra falta para o Corinthians, mas Vanderlei vai na bola e afasta a chance de gol.

34min - Everton ribeiro, do Coritiba, leva cartão amarelo depois de falta em cima do Alessandro.

33min - Vanderlei passa mais um susto no Pacaembu e defende tentativa de Guerrero na área.

33min - Juiz dá cartão amarelo para Martínez do Corinthians.

31min - GOOOOOOOOOOLLLLL do Coritiba!!! Depois do lançamento de Victor Ferraz pela direita, Deivid não perde a chance e marca pelas costas do goleiro Cássio.

31min - Juiz marca falta no Everton Ribeiro.

30min - Coritiba pressiona e Cássio pega a bola depois de desvio de cabeça e escanteio.

27min - Lincoln e Rafinha fazem tabela, mas o juiz marcou o impedimento.

26min - Douglas corta uma enfiada de bola de Vinícius e o juiz marca escanteio para o Coritiba.

24min - Coritiba toque a bola no campo adversário e Cássio desvia levantamento de cabeça.

23min - Fábio Santos rouba a bola no meio de campo, avança, chuta forte, mas Vanderlei pega.

19min - GOOOOOOOOLLLL do Corinthians!! Jorge Henrique rola para o Paulinho, que chuta a bola e conta com o desvio de Escudero indo direto para o fundo da rede.

18min - GOOOOOOOOOOLLLL do Corinthians!!! Depois de cobrança de falta, bola é desviada da área e Fábio Santos chuta de fora da linha. A bola desvia no jogador do Coritiba e entra.

17min - Falta de Lucas Claro em Fábio Santos, do Corinthians.

14min - O Coritiba segue com a posse de bola no Pacaembu e o árbitro marca a falta de Jorge Henrique em Denis.

12min - Depois de cobrança de escanteio, ataque do Coritiba tenta chegar ao gol adversário.

11min - Coritiba insiste na área do Corinthians com bolas aéreas perigosas.

10min - Com bola perigosa, Rafinha coloca a boa na área e cabeceia para fora.

8min - Lucas Claro cabeceia e Cássio faz primeira defesa do jogo.

7min - Guerreiro cruza e levanta para Martínez que cabeceou errado.

5min - GOOOOOOOOL do Corinthians!! Chicão chuta bola rasteira no canto direito e abre o placar.

3min - Pênalti para o Corinthians! Em dúvida, juiz marca penalidade máxima depois da queda de Guerreiro na área.

0min - Sob forte chuva, começa o jogo no Pacaembu!