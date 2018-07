Cilic vence na estreia e Ferrer é eliminado em Cincinnati

Dois cabeças de chave entraram em quadra no Masters 1000 de Cincinnati, nesta segunda-feira. E saíram dela com resultados opostos. O croata Marin Cilic, 12º pré-classificado, venceu o sérvio Viktor Troicki em sua estreia. Já o espanhol David Ferrer, 10º cabeça de chave, caiu diante do francês Julien Benneteau.

Cilic venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, seu adversário sairá do duelo espanhol entre Fernando Verdasco e Alberto Ramos Viñolas. Benneteau, por sua vez, vai enfrentar o vencedor do confronto entre o argentino Federico Delbonis e o local Steve Johnson, após eliminar Ferrer por 6/4, 2/6 e 6/4.

Benneteau foi o único tenista da França a vencer nesta segunda no piso rápido da competição norte-americana. Gilles Simon não resistiu ao búlgaro Grigor Dimitrov e foi eliminado pelo placar de 6/1 e 6/3. E Jeremy Chardy foi batido pelo local Reilly Opelka por 3/6, 7/5 e 7/6 (11/9).

Opelka terá outro tenista francês pela frente. Será Jo-Wilfried Tsonga, atual número dez do mundo. Já Dimitrov vai encarar o vitorioso da partida entre o espanhol Feliciano López e o alemão Mischa Zverev.

Ainda nesta segunda, avançaram o uruguaio Pablo Cuevas, o local Jared Donaldson e o sul-africano Kevin Anderson, que contou com abandono do ucraniano Alexandr Dolgopolov no segundo set.