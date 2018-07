Cinco atrativos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

O fim de semana reserva momentos especiais no Campeonato Brasileiro. A 34ª rodada pode dar ao Corinthians o título nacional, o sexto em sua história. O time de Tite tem de vencer o Coritiba dentro de casa e torcer para que o Atlético-MG ao menos empate com o Figuerense no Estádio Orlando Scarpelli. A combinação de resultados faz com que o torcedor corintiano tire da boca o grito de campeão guardado há algumas rodadas e comece a festejar com antecedência. O problema é que ele terá de esperar o domingo, quando joga o rival mineiro, segundo colocado na tabela. O Corinthians joga sábado. A CBF manteve o dia da partida mesmo com apelo da TV e do próprio clube paulista. Veja os atrativos dessa jornada do Brasileiro.

DIA DE CONQUISTA

O Itaquerão pode ter um sábado de festa antecipada. Basta o Corinthians ganhar do Coritiba para que o time fique pertinho da conquista do Brasileirão. Tudo está encaminhado há semanas. Para festejar o sexto caneco nacional, a equipe de Tite terá, no entanto, de esperar pelo resultado do jogo do Atlético-MG, o segundo colocado e único capaz de estragar a festa, embora poucos acreditem nisso. Um empate do time mineiro com o Figuerense fora de casa já dá à CBF condição de proclamar o Corinthians campeão brasileiro de 2015.

VASCO SOTERRADO

Do outro lado da tabela, o Vasco tem mais uma dura jornada para alimentar seu sonho de escapar da degola. O time visita o Palmeiras em São Paulo. Tem 30 pontos e ocupa a última colocação. Na mesma toada, Joinville (30), Coritiba (34) e Goiás (34) estão ameaçados de cair para a Série B em 2016. Todos ocupam a Z-4. Ocorre que o rival do Vasco, o Palmeiras, também precisa vencer para manter sua corrida em busca do G-4. A equipe é 9ª colocada, com 48 pontos. O Santos, 4º, tem 53.

NA BRIGA PELO G-4

Do Santos ao Palmeiras, do 4º colocado ao 9º, todos têm chances de ficar com a quarta vaga do Nacional, o que dá direito ao clube de disputar a Libertadores do ano que vem. Nessa corrida, além de Santos e Palmeiras, há São Paulo (5º colocado), Inter (6º), Ponte Preta (7º) e Sport (8º). A corrida é boa e não acaba nessa rodada. Palmeiras e Santos ainda têm oportunidade de conseguir a vaga pela Copa do Brasil. Os dois times fazem a final da competição nos dis 25 e 2 de dezembro.

Veja os jogos da jornada:

Inter x Ponte Preta

Cruzeiro x São Paulo

Joinvile x Santos

Sport x Grêmio

Palmeiras x Vasco

VICE-CAMPEÃO

Depois da derrota do Atlético-MG para o Corinthians no fim de semana passado, uma nova briga abriu no Campeonato Brasileiro, é segunda colocação. O Grêmio ficou animado com a proximidade ao rival e agora colocou na cabeça que pode tirar do time mineiro o segundo lugar da tabela. Para Roger Machado, que assumiu o Grêmio no lugar de Felipão, seria muito importante terminar a disputa na vice-liderança. O Grêmio visita o Sport.

DRAMA DOS TIMES DO SUL

Chapecoense, Figueirense e Avaí estão com a corda no pescoço. Jogam fora da Z-4, mas correm o risco de entrar nela nas próximas rodadas. Não estão livres da ameaça do descenso. O Figueirense tem parada dura com o Atlético-MG. O Avaí visita o Atlético-PR. E a Chapecoense mede forças com o Fluminense.