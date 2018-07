Cinco candidatos disputam a presidência do Vasco nesta terça

Desde seu início, o processo eleitoral para a escolha do novo presidente do Vasco foi marcado por polêmicas e reviravoltas na Justiça - que adiou as eleições inicialmente marcadas para agosto -, mais problemas entre sócios-torcedores e rachas em organizadas. Nesta terça-feira, enfim, cinco candidatos disputam a sucessão de Roberto Dinamite, inclusive o polêmico ex-presidente Eurico Miranda.

A votação vai ocorrer entre 9 horas e 22 horas, no ginásio principal de São Januário, sede do clube, na zona norte do Rio. As cinco chapas na disputa são: "Volta Vasco! Volta Eurico!", "Identidade Vasco", "Vasco Mais que um Gigante", "Sempre Vasco", "Vanguarda Vascaína". A apuração vai ser realizada logo em seguida.

Esta eleição é indireta. Por isso, define a chapa vencedora, que só vai formalizar o nome do novo presidente no dia 19 de novembro, apesar de a maioria delas já ter escolhido o "cabeça". Quanto ao Conselho Deliberativo, suas 300 vagas serão preenchidas da seguinte forma: 120 postos serão preenchidos por indicação da chapa vencedora; 30 por indicação da segunda colocada; e 150 por sócios beneméritos mais antigos.

Maior ídolo do futebol vascaíno, Roberto Dinamite não teve o mesmo sucesso em suas duas gestões como presidente do clube. Sob seu comando, o Vasco amargou dois rebaixamentos, além de ter a crise financeira agravada. Diante dos fracassos do ex-jogador, Eurico Miranda - crítico ferrenho da gestão atual - voltou a ganhar força política no clube e resolveu tentar o retorno.

No entanto, a candidatura de Eurico Miranda foi alvo de denúncias de fraude, por causa de supostas irregularidades no cadastramento de sócios que seriam apoiadores de sua chapa. Além disso, em sua última convenção antes desta eleição, foram registradas brigas entre torcedores de uma organizada contrários e favoráveis ao seu retorno ao comando vascaíno.

É certo que o vencedor da disputa nas urnas terá um trabalho duríssimo pela frente. O Vasco encaminha o seu retorno à Série A com uma campanha de acesso abaixo das expectativas. O vencedor também terá de arcar com os problemas financeiros e administrativos pelos quais o clube tem sofrido.