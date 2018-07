Cinco clássicos que marcaram a história de Santos e São Paulo

O clássico entre Santos e São Paulo marcou momentos importantes da história do futebol brasileiro. Em 1933, por exemplo, os dois fizeram a primeira partida do futebol brasileiro em que um jogador foi pago oficialmente para atuar. Friedenreich foi remunerado pelo então São Paulo da Floresta na partida que marcou também o nascimento do apelido "Peixe". Trinta anos depois, Pelé marcou seu 500º no dia 2 de setembro de 1962 contra o São Paulo, no recém-inaugurado Estádio do Morumbi.

Depois vieram a geração original dos Meninos da Vila no final dos anos 70, a segunda geração com Robinho e Diego, os Menudos do Morumbi, a era Neymar até o confronto de hoje. Liderado pelo mesmo Robinho, o Santos tenta se reconstruir após a saída de quatro titulares no final do ano passado e o São Paulo aposta no conjunto do ano passado para mostrar que está pronto para a Libertadores, que começa na semana que vem.