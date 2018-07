Cinco frangos memoráveis em Copas Libertadores

Não há nenhuma novidade em dizer que a profissão de goleiro pode ser uma das mais ingratas do mundo. Um atleta pode ir do céu ao inferno por conta de um descuido ou infelicidade. Quando o frango acontece em uma Libertadores, o prejuízo é potencializado, e também não é um caso inédito com goleiros brasileiros.

Cássio, do Corinthians, provou isso nesta quarta-feira. No jogo contra o Guaraní, do Paraguai, em Assunção, Cássio espalmou mal uma cobrança de falta do jogador Santander e deixou os aurinegros abrirem o placar do jogo que terminou em 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Vale lembrar que Cássio foi considerado um dos heróis da conquista da Libertadores de 2012, ao defender um chute de Diego Souza, do Vasco, nas quartas de final, decisivo para a classificação corintiana. Caso o Corinthians não reverta a vantagem, em 2015 Cássio pode deixar o torneio como vilão.

RELEMBRE CASOS EMBLEMÁTICOS

5. Cássio (Guaraní-PAR x Corinthians, 2015)

O jogador Santander, do time paraguaio, arriscou e bateu direto para o gol em uma falta na intermediária. A bola veio baixa e o 'gigante' Cássio teve dificuldades para agarrá-la. Resultado: acabou espalmando a bola para dentro do próprio gol.

4. Victor (Colo-Colo-CHI x Atlético-MG, 2015)

Pela fase de grupos da mesma edição, o Atlético-MG foi ao Chile encarar o Colo Colo. O gol que inaugurou o placar também saiu de um chute de muito longe, que o goleiro Victor, herói absoluto no título de 2013, acabou aceitando. Para sua sorte, o Atlético-MG conseguiu se classificar para a fase de mata-mata.

3. Ceni (Internacional x São Paulo, 2006)

Se já é traumático o fato de um goleiro falhar em um jogo de Libertadores, imagine no caso de uma finalíssima. Foi o que aconteceu com Rogério Ceni, na decisão de 2006. Após um cruzamento, o arqueiro subiu, sozinho, mas não conseguiu agarrar a bola que caiu no pé de Fernandão, que não perdoou. O gol ajudou o Inter a faturar o título.

2. Bruno (Palmeiras x Tijuana-MEX, 2013)

Em 2013, o Palmeiras viveu um paradoxo: disputava a Libertadores ao mesmo tempo em que estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno nunca foi unanimidade entre os palmeirenses, mas, quando substituiu Prass nas oitavas de final, contra o Tijuana, deixou muito a desejar. Os mexicanos venceram a partida por 2 a 1, com direito a um frango inexplicável do arqueiro alviverde após um chute fraquíssimo do adversário.

1. Barreto (Cerro Porteño-PAR x Santos, 2012)

O mais inexplicável de todos os frangos recentes em disputas de Libertadores veio de Barreto, do Cerro Porteño, nas semifinais de 2012. Em uma bola simples, o goleiro se atrapalhou inteiro com o quique da bola e, talvez assustado com a proximidade de Neymar, cometeu uma falha simplesmente injustificável. Relembre a lambança!