Cinco jogadores da Alemanha são colocados em quarentena após zagueiro testar positivo para covid

Cinco jogadores da seleção da Alemanha foram colocados em quarentena depois que um deles testou positivo para covid-19. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Federação Alemã de Futebol (DFB, sigla em alemão). Sem revelar a identidade, a entidade afirma que o atleta foi vacinado e está assintomático.

Segundo o jornal alemão Bild, o teste positivo seria do zagueiro Niklas Süle, do Bayern de Munique. Outros quatro jogadores tiveram contato com o defensor e, apesar de testarem negativo, foram obrigados a entrar em isolamento. "Essa informação, que chega muito perto do fechamento da classificação para a Copa do Mundo, é amarga", disse o ex-jogador Oliver Bierhoff, diretor do DFB.

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a Alemanha enfrenta o Liechtenstein no dia 11 de novembro e três dias depois encara a Armênia. A equipe lidera o Grupo J das Eliminatórias Europeias com 21 pontos, oito acima da Romênia, segunda colocada.

Na semana passada, Joshua Kimmich, meio-campista do Bayern de Munique e da seleção alemã, causou polêmica no país ao explicar que não queria ser vacinado contra a covid-19 por "motivos pessoais". A fala foi alvo de críticas, uma vez que o país atualmente luta contra um aumento nas infecções, com a taxa de incidência de sete dias batendo um novo recorde nesta terça-feira.

"Reflita mais uma vez e seja vacinado!", pediu o ministro do Interior, Horst Seehofer, em entrevista ao jornal Bild. "Você é um modelo a seguir; se você for vacinado, outras pessoas dirão 'eu também'", acrescentou.

ANGELA MERKEL

Na semana passada, Joshua Kimmich, meio-capista do Bayern de Munique, foi bastante criticado por personalidades alemãs por se recusar a tomar a vacina contra a covid-19. Além de figuras lendárias do tradicional clube, políticos do país também demonstraram sua insatisfação com a atitude do atleta. A postura do jogador, uma das principais referências do time bávaro, incomodou até mesmo a chanceler Angela Merkel.

"Há bons argumentos factuais sobre seus questionamentos e dúvidas, que estão amplamente disponíveis", ela respondeu ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. E completou: "talvez Joshua Kimmich pense nisso e reconsidere. Afinal, ele é conhecido como um jogador muito reflexivo."