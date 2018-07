Cinco motivos para acompanhar a partida entre PSG e Barcelona

Depois de ser eliminado da Liga dos Campeões pelo Barcelona em 2013, o Paris Saint-Germain tenta surpreender seu algoz e garantir um bom resultado na partida que abre o confronto entre franceses e espanhóis, no Parque dos Príncipes, em Paris, pelas quartas de final da principal competição europeia de clubes.

Remanescentes do Grupo F no torneio, as equipes já se enfrentaram duas vezes na atual temporada, com uma vitória para cada mandante (3 a 2 no Parque dos Príncipes e 3 a 1 no Camp Nou). Um desfalque sentido para os parisienses será Zlatan Ibrahimovic. O atacante sueco foi expulso no confronto contra o Chelsea na fase anterior e cumpre um jogo de suspensão.