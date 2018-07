Cinco motivos para explicar a crise do Campeonato Carioca

O futebol do Rio de Janeiro vive um caos. Autoritarismo da Federação, clubes desunidos, baixo interesse do público e nível técnico sofrível. A bomba estourou a partir da confirmação da suspensão do técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, na última sexta-feira, por conta de críticas proferidas ao regulamento do Campeonato Carioca.

Porém, a crise já havia começado antes mesmo do início do torneio, no momento do anúncio dos preços de ingressos fixados pela Ferj, contrariando os contratos de Flamengo e Fluminense com o consórcio do Maracanã. A partir daí, os dois clubes chegaram até a cogitar uma não participação na próxima edição, em 2016, e a criação de uma 'liga dos clubes cariocas'. Porém, Vasco, Botafogo e os outros clubes do interior permaneceram do lado da Federação, criando uma cisão.