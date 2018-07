Cinco motivos para o Palmeiras acreditar na permanência na Série A

O Palmeiras perdeu a chance de respirar aliviado em relação às chances de rebaixamento ao perder em casa para o Sport na noite desta quarta-feira. A três rodadas do fim do Brasileirão, o time ocupa a 14.ª posição, com 39 pontos, um a mais que Vitória e Coritiba. A Chapecoense, primeiro time na zona do descenso, soma 36 pontos.

Com três derrotas seguidas, o sinal de alerta voltou a acender no Palmeiras. Para evitar a terceira queda à Série B em 12 anos, o clube precisa voltar à rota de bons resultados. Dessa forma, conheça cinco pontos que podem levar o time paulista ao objetivo principal neste fim de temporada.

1. Tabela

O Palmeiras terá a chance de abrir quatro pontos de vantagem em relação a um dos seus adversários diretos na luta contra o rebaixamento. O time alviverde enfrenta o Coritiba fora de casa no próximo domingo. Se chegar aos 42 pontos, a equipe de Dorival Júnior se livra do descenso com uma vitória sobre o Atlético-PR, em São Paulo. Além disso, a tabela do Vitória, 15.º colocado é complicada, com Figueirense e Flamengo fora de casa, além do Santos em Salvador.

2. Fator Valdivia

Valdivia pode retornar ao time depois de duas partidas longe da equipe. A presença do camisa 10 é vital para o time neste momento. Sem o meia chileno, o Palmeiras tem aproveitamento de apenas 26,7%. com 20 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e 12 derrotas. Com Valdivia em campo, são sete vitórias, dois empates e seis derrotas. Em 15 jogos, o aproveitamento é de 51,1%.

3. Solidez defensiva

O Palmeiras tem a defesa mais vazada do Brasileirão. No total, o time alviverde sofreu 53 gols em 35 partidas. Só nos últimos três jogos, foram seis gols levados - derrotas para Sport (2 a 0), São Paulo (2 a 1) e Atlético-MG (2 a 0). Um esquema tático que priorize a segurança na zaga pode ser um diferencial diante de Coritiba, Inter e Atlético-PR. A última vitória do Palmeiras é prova disso. Na Fonte Nova, a equipe se segurou na defesa e bateu o bahia por 1 a 0.

4. Força da torcida

Apesar da má fase, a torcida do Palmeiras não abandonou o time. Antes da partida desta quarta-feira, contra o Sport, o clube ocupava a oitava posição entre as 20 equipes do Brasileirão. A média é de 18.015 torcedores por jogo. O apoio diante do Atlético-PR na última rodada pode ser decisivo, seja no Pacaembu ou na nova arena.

5. Tradição

O Palmeiras tem três adversários na luta contra o rebaixamento: Chapecoense, Coritiba e Vitória. A camisa pode fazer a diferença na reta final do campeonato. Além disso, o time alviverde provavelmente terá vantagem no primeiro critério de desempate. A equipe acumula 11 vitórias, contra dez do Vitória e nove do Coritiba, com praticamente a mesma pontuação.