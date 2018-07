Cinco motivos que explicam o sucesso da seleção brasileira nas mãos de Tite

Tite conquistou duas partidas sob o comando da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa. O treinador assumiu o cargo das mãos de Dunga e conseguiu resgatar parte do futebol e prestígio do time. Os seis pontos recolocam o Brasil entre os quatro primeiros da competição, saltou do sexto lugar para a vice-liderança, atrás apenas do Uruguai. Em pouco mais de uma semana, Tite mudou a cara da seleção. O Estado aponta cinco mudanças provocadas pelo novo treinador.

1 - FORMAÇÃO DE UM TIME

Dunga sempre teve os melhores jogadores, inclusive Neymar, mas nunca conseguiu transformá-los num time redondo. Faltava agrupamento e espírito de grupo por mais que os jogadores defendiam o contrário. Tite se valeu quase que dos mesmos jogadores para formar essa equipe que volta a jogar bem e a animar o torcedor.

2 - RESGATAR NEYMAR

O melhor jogador do Brasil, um dos principais do mundo, teve duas partidas mais solidárias, valorizando os passes e o jogo em conjunto, abrindo mão, na maioria das vezes, das jogadas individuais. Continua sendo 'o cara' por causa do seu talento, mas não é nem de longe aquele atacante desesperado para fazer a seleção ganhar, tentando resolver tudo sozinho. Neymar parece mais tranquilo e calma.

3 - ASTRAL MELHOR NO ELENCO

Além de ter se preparado para assumir o comando da seleção, Tite é especialista em tratar com as pessoas, com os jogadores. No Corinthians, seu grande cartão de visita, uniu o elenco em torno dos campeonatos e conquistas e nunca deixou que ninguém desanimasse no trabalho. Trata a todos de forma igual e consegue deixar todos motivados. Dunga pregava a disputa por posição.

4 - APOSTAS

Trazer novamente o lateral Marcelo para a seleção foi um acerto do treinador. Marcelo estava fora da mira de Dunga por motivos não explicados. Ele preferia abrir mão de talento para não dar o braço a torcer. Marcelo e Neymar fortaleceram o setor esquerdo do time. Tite tem alguns jogadores nas mãos, como Casemiro, Renato Augusto, o próprio Marcelo, Miranda e Gil. Ele também apostou no goleiro Alisson.

5 - SEM PRESSA PARA ACERTAR

É fácil afirmar que Tite se vale de processo de trabalho e tranquilidade depois de vencer duas partidas, as primeiras. Mas seu desabafo após a vitória contra a Colômbia mostrou o tamanho da pressão que sofria dele mesmo para começar bem. Na segunda posição, sabe que o Brasil terá mais calma e confiança para jogar. Soma-se a isso o tempo de trabalho e estudo que vai se somando. Ele defende melhoras contínuas e gradativas, sem loucuras e sem trocar os pés pelas mãos.