Cinco partidas movimentam a 3ª fase da Copa do Brasil

Na Vila Belmiro, o Santos recebe uma das surpresas da competição: o Crac-GO. A partida acontece às 21h50. Apesar do favoritismo, o time da Baixada Santista não teve muita facilidade nas fases anteriores. Foram precisos dois jogos em cada etapa para eliminar Flamengo-PI e Joinville-SC. Já os goianos, que representam o Estado na Série C do Campeonato Brasileiro, eliminou Náutico-PE e Betim-MG.

No mesmo horário, o Internacional recebe o América-MG, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Os gaúchos não tiveram muitos problemas para chegar até esta fase - ficaram pelo caminho o Rio Branco-AC e o Santa Cruz-PE. Os mineiros, por outro lado, passaram por Gurupi-TO e Avaí-SC e tentam surpreender mais uma vez na competição.

Quem tenta construir a vantagem longe de casa é o Flamengo. O time de Mano Menezes vai até Arapiraca para enfrentar o ASA, que tem fama de zebra, no estádio Coaracy da Mata. Em 2002, os alagoanos eliminaram o Palmeiras e sonham em repetir o feito contra os cariocas. O Flamengo passou por Remo-PA e Campinense-PB nas fases anteriores, enquanto que o adversário eliminou Santa Cruz-RN e Ceará-CE - o último na disputa de penalidades.

OUTROS JOGOS - Mais dois jogos movimentam a rodada. Rivais na Série C do Brasileiro, Fortaleza-CE e Luverdense-MT se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, às 19 horas, na capital cearense. No outro duelo, às 19h30, a Ponte Preta-SP encara o Nacional-AM, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O vencedor dos confrontos garante vaga nas oitavas de final. E, nesta fase, a grande novidade é a presença dos times que disputaram a Copa Libertadores: Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio. A exceção é o São Paulo, que será obrigado a defender o título da Copa Sul-Americana e foi substituído pelo Vasco.

A terceira fase da Copa do Brasil começou na semana passada com três confrontos. Na terça, Salgueiro-PE e Criciúma-SC empataram sem gols, no interior pernambucano. Na quarta, o Goiás-GO bateu o ABC-RN por 3 a 0, em Goiânia, enquanto que o Botafogo superou o Figueirense por 1 a 0, em Volta Redonda (RJ).