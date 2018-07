Pelé pede paz ao mundo e acredita na seleção de Dunga

Estadão - Aos 75 anos, quais seriam seus três desejos hoje? Aqui vale tudo: três desejos do Rei, da vida pessoal ou de algo maior.

Pelé - Nessa ordem: 1 - Que a minha família continue unida e com saúde; 2 - Que o mundo tenha mais igualdade; 3 - Que o mundo possa viver em paz.

Como você pensa sua vida daqui para frente? Você tinha a ideia de dar expediente no Museu do Pelé, em Santos, numa sala de frente para a baía. Há muitas viagens ainda para fazer ou a rotina tende a diminuir e você permanecer mais em casa?

Sem dúvida nenhuma, pretendo reduzir o número de viagens a trabalho, ficar mais junto da minha família e poder continuar a ajudar a proteger as pessoas, especialmente as crianças (quando fez o milésimo gol, em 1969, contra o Vasco, no Maracanã, Pelé ofereceu o feito para as crianças).

O que Pelé gosta de fazer quando não está trabalhando? De ficar em casa, de ver jogos de futebol, de compor música, de ficar com a família? Como são os domingos de Pelé em sua casa?

Gosto de um pouco de cada coisa e quase tudo que você citou. Escrever músicas e tocar violão, sem dúvida. Pescar no meu sítio em Juquiá também e ainda jogar uma pelada com os amigos (em sua casa no Guarujá, há um campinho gramado com duas traves pequenas).

Como está a saúde, depois do susto e das internações. A recuperação está sendo feita de acordo. E os puxões de orelha da filha Flávia, sua fisioterapeuta, que já me disse que você 'fura' algumas sessões?

A minha filha Flávia me puxa a orelha só quando eu não cuido da minha saúde. Mas graças a Deus, estou recuperado.

O Brasil corre risco de ficar fora da Copa do Mundo da Rússia? Dunga é o treinador certo? Como está vendo todo essa confusão da venda de Neymar do Santos para o Barcelona?

Dificilmente a seleção brasileira ficará fora da Copa do Mundo de 2018. O Dunga pegou a equipe recentemente (depois da saída de Felipão, após o Mundial de 2014) e com a maioria dos jogadores jovens. Mas eu confio muito no Brasil. Sobre o Neymar e a negociação, infelizmente só o Santos vai sair perdendo nessa história (o clube da Vila recebeu 17 milhões de euros (o equivalente hoje a R$ 74,5 milhões). O Barcelona disse inicialmente que pagou 57 milhões de euros (R$ 249,8 milhões) e depois admitiu ter desembolsado 86 milhões de euros (R$ 376,9 milhões). Só o pai de Neymar ficou com 40 milhões de euros (R$ 175,3 milhões).