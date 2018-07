Cinco razões para os quatro gols de Neymar contra o Japão

1. Atuou mais próximo do gol

Contra o Japão, Neymar 'trocou' de posição com Tardelli, e praticamente se transformou no jogador mais próximo do gol adversário. Tanto foi assim que no primeiro gol do jogador do Barcelona, quem deu o passe para ele sair na cara do goleiro foi o próprio Tardelli, fazendo a vez de armador.

2. Jogou livre, sem apanhar tanto

Diferentemente do que ocorreu na partida contra a Argentina, em que Neymar sofreu mais de dez faltas, diante dos japoneses, o atacante pôde atuar em pé, sem apanhar. Esse tipo de liberdade é ótima para jogadores habilidosos, que dominam a bola e têm tempo para pensar nas jogadas. Foi o que Neymar fez.

3. Ele foi beneficiado pela movimentação do time

Solto e correndo por todos os setores do campo, Neymar também se beneficiou da boa movimentação de seus companheiros, como Tardelli, Oscar e Willian no primeiro tempo, e depois, sobretudo, de Kaká e Robinho. É fácil jogar quando se tem companheiros inteligentes e ágeis ao seu lado.

4. Faro de gol e vontade de jogar

Tem partidas que Neymar aparece mais, está mais feliz e disposto. É assim com todos os jogadores, mesmo sabendo que eles precisam entrar em campo sempre motivados. Logo nos primeiros minutos do jogo com o Japão, já deu para perceber um Neymar ligado. Como ele não fez nenhum contra a Argentina, talvez quisesse deixar o seu diante dos japoneses.

5. A fragilidade do Japão

O time do Japão, em reformulação e fraco, contribuiu muito para os quatro gols de Neymar. A marcação, embora constante, era frágil, fácil e inocente. O Brasil se valeu de 'chamar' o adversário para seu campo e sair em disparada e com qualidade para os contra-ataques. O Japão, de forma alguma, foi um rival que incomodou o Brasil.

Dessa forma, Neymar chega a 40 gols com a camisa da seleção brasileira, colocando-se entre os principais artilheiros da história do Brasil. Vale lembrar que o atacante do Barcelona tem apenas 22 anos e, portanto, se nada acontecer em sua carreira, muito mais partidas pela seleção. Neymar é o principal jogador da seleção. "Estou arrepiado, é uma emoção muito grande", disse Neymar. Conheça cinco motivos que poderiam explicar os quatro gols do jogador nesta partida contra os japoneses.