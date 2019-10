Cinco sugestões do editor de Esportes do Estadão nesta quarta-feira

Olá, amigos, eu sou Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão. Deixo aqui minhas sugestões de leituras para esta quarta-feira. Gostaria de receber sugestões de reportagens, coberturas, enfim, tudo o que poderia nos ajudar a ficar mais próximo dos assuntos que você julga relevantes. Pode enviar para o meu email: robson.morelli@estadao. com . Os campeonatos estão quentes. Queremos trazer você para dentro do Estadão, com ideias e discussões, mostrando um jeito de pensar que talvez nos passe despercebido, valorizando o que já temos e nos apontando caminhos. O esporte, como digo, é porta de entrada para muitos leitores. Pano de fundo para puxar conversa. Junte-se a nós. E boa leitura.

CINCO SUGESTÕES

1 - Neymar se compara a Messi e diz ter privilégios na seleção

2 - Projetos discutem mudanças na fiscalização e segurança dos CTs das bases nos clubes

3 - Proposta para clubes virarem empresas perde força no futebol

4 - Neymar é maior do que Ronaldo e Ronaldinho, mas está longe do que esses fizeram no futebol

5 - Técnico da equipe sub-13 do Santo André dá exemplo de fair play