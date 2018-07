Cinco times obtêm vagas antecipadas na Copa do Brasil

O São Paulo, que voltou à competição após oito anos, passou pelo Treze, em Campina Grande (PB), por 3 a 0, no estádio Amigão, em Campina Grande. Os gols foram marcados por Dagoberto (duas vezes) e Fernandinho. Agora espera o vencedor de Santa Cruz e Corinthians, de Caicó (RN), que se enfrentam na próxima semana, no Rio Grande do Norte.

O Flamengo passou momentos delicados no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), mas fez seus três gols no segundo tempo sobre o Murici. Os gols foram anotados por Ronaldinho Gaúcho, Renato Abreu e Negueba. Na outra fase vai pegar o vencedor do confronto entre Fast Clube e Fortaleza, que atuaram em Manaus com vitória do time da casa por 2 a 0.

Além do São Paulo, mais quatro clubes paulistas estrearam. O único que venceu foi o Santo André, que bateu o Naviraiense por 2 a 1, em Naviraí (MS). Na volta, pode até perder por 1 a 0, na próxima quarta, no ABC paulista. Quem vacilou foi o Guarani, que abriu 4 a 1 sobre o União, em Rondonópolis (MT), mas permitiu o empate no segundo tempo. Na volta, também na próxima quarta, pode empatar por até três gols.

Dois paulistas perderam pelo mesmo placar: 3 a 1. Em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, a Portuguesa apanhou do Bangu. No Paraná, o Prudente foi derrotado pelo Iraty. Na volta, os paulistas vão ter que vencer por 2 a 0. Ambos os jogos também serão disputados no próximo dia 23.

MAIS CLASSIFICADOS - À tarde, o Caxias goleou o Ceilândia por 5 a 0, no Distrito Federal, sendo o primeiro time a garantir a sua vaga. E vai pegar o vencedor do confronto entre Botafogo-PB e Vitória-BA, o atual vice-campeão da competição, que jogaram na Paraíba com vitória do time local por 3 a 1. A volta será em Salvador.

O Goiás também teve facilidade para golear o Vitória por 4 a 1, no Espírito Santo, e espera o vencedor de Baré-RR e Ponte Preta, que ainda não estrearam. No interior goiano, o Uberaba fez 3 a 1 sobre o Santa Helena e com a vaga assegurada vai esperar o vencedor de Comercial-PI e Palmeiras.

Confira os resultados desta quarta-feira pela 1.ª fase da Copa do Brasil:

Ceilândia-DF 0 x 5 Caxias-RS

Bangu-RJ 3 x 1 Portuguesa-SP

Iraty-PR 3 x 1 Prudente-SP

Ypiranga-RS 0 x 1 Coritiba-PR

Gurupi-TO 1 x 1 Paraná-PR

União Rondonópolis-MT 4 x 4 Guarani-SP

Vitória-ES 1 x 4 Goiás-GO

Horizonte-CE 3 x 1 ASA-AL

Santa Helena-GO 1 x 3 Uberaba-MG

Botafogo-PB 3 x 1 Vitória-BA

Naviraíense-MS 1 x 2 Santo André-SP

Treze-PB 0 x 3 São Paulo-SP

São Domingos-SE 0 x 0 Bahia-BA

Murici-AL 0 x 3 Flamengo-RJ

Fast Clube 2 x 0 Fotaleza-CE