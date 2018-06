Cinco vice-presidentes do Fluminense anunciam renúncia

Cinco dos 11 vice-presidentes do Fluminense anunciaram a renúncia na noite desta quinta-feira. As baixas foram confirmadas pelo próprio presidente Pedro Abad, que sofre com dificuldades no ambiente político do clube carioca.

A carta de renúncia foi assinada por Carlos Eduardo Cardoso, vice-presidente geral do clube, Diogo Valle Bueno, vice-presidente de finanças, Miguel Pachá Junior, vice-presidente de interesses legais, Idel Halfen, vice-presidente de marketing, publicidade e relações externas, e Sandor Leonardo de Souza Hagen, vice-presidente de governança.

"O presidente respeita a decisão dos VPs e faz questão de garantir que não medirá esforços para impedir que a instabilidade política prejudique o trabalho da diretoria em busca do fortalecimento do clube. A nova composição do Conselho Diretor ainda será decidida e, no momento oportuno, comunicada", disse Abad, em comunicado.

Todos os cinco vice-presidentes são ligados à coalizão Unido e Forte, que rompeu com a administração de Abad no mês passado. Com o rompimento, aqueles que integravam a gestão do presidente ficaram livres para seguirem ou não na administração. As decisões foram anunciadas nesta quinta.