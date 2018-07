Cineasta chinesa apresenta filme em que diz que polvo Paul é uma farsa

A cineasta chinesa Jiang Xiao apresentou nesta quinta-feira à imprensa em Pequim seu filme de ficção "Kill octopus Paul" ("Matem o polvo Paul", em tradução livre para o português), na qual conta uma possível trama por trás do molusco durante a Copa da África do Sul.

"Em meu filme, conto que se trata de uma conspiração. Uma fraude de um projeto perfeito colocado em prática pelos alemães, com o qual se engana todo o mundo", comentou Jiang após a exibição de seu filme para os jornalistas.

Para a diretora de Kill octopus Paul, que estreará na China em 30 de novembro, "foram as pessoas que criaram uma lenda em torno de Paul e não é possível que ele conseguisse prever o resultado dos jogos de futebol."

Sem apresentar provas concretas, Jiang acredita que os resultados dos jogos da Copa já estavam predefinidos e que o polvo foi apenas parte de toda uma farsa. "O filme mostra que os jogos do Mundial estavam arranjados e que Paul é apenas a ferramenta da mentira".

O famoso 'Polvo Profeta' morreu na terça-feira passada no aquário Sea Life, na cidade alemã de Oberhausen, por causas naturais devido ao seu tempo de vida avançado, que já era de quase três anos, idade média desse animal.

"Anunciaram que Paul morreu de causas naturais. Espero que seja uma informação certa, mas não sei se é", declarou Jiang, para depois comentar que "todos os polvos são iguais, e por isso as possibilidades com relação a seu falecimento são muitas".

A cineasta lembrou ainda que Paul apareceu pela primeira vez em 2008 na Eurocopa e daquela vez adivinhou os vencedores de seis partidas e errou o da última.

A diretora alertou que durante a final da Copa, entre Holanda e Espanha, envolveu muito dinheiro de apostas e por isso a ideia de que o resultado pode ter sido combinado.

O filme, uma produção da China Film Group e Beijing Filmblog Media, já foi exibido no Festival de Cinema de Tóquio e deve fazer parte do Hollywood China Film Festival, acrescentou a cineasta.

Parte da produção, protagonizada por dois famosos comentaristas de futebol chinês, Huang Jianxiang e Li Chengpeng, foi gravada na África do Sul, na mesma época da Copa, e em Pequim.

A princípio, o título previsto era The Legend of World Cup, mas a diretora mudou de ideia depois dos sucessivos acertos do animal.

Paul se tornou um autêntico ídolo pop também na China, desde produtos como camisas e artigos para informática até brincadeiras que circulam pela internet usam sua imagem.