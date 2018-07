Cingapura prende 14 pessoas por manipulação no futebol

LYON - A Interpol anunciou nesta quarta-feira que foram presas 14 pessoas em Cingapura, acusadas de envolvimento num esquema de manipulação de resultados no futebol. A prisão foi realizada pelas autoridades locais, sendo que foram detidos 12 homens e duas mulheres, cujas identidades não foram reveladas.

Segundo a Interpol, que auxiliou a polícia de Cingapura a flagrar o esquema, um dos presos seria o líder da quadrilha que atua para faturar com as apostas - para isso, manipulava os resultados dos jogos de futebol.

"As autoridades de Cingapura deram um importante passo na luta para acabar com a máfia internacional de manipulação de resultados, prendendo os principais suspeitos do caso, incluindo o acusado de ser o líder", disse o secretário-geral da Interpol, Ronald K. Noble, durante entrevista em Lyon, na França, onde fica a instituição.

Em fevereiro, uma investigação especial na Europa apontou que Cingapura seria a base de uma máfia que teria manipulado o resultado de pelo menos 380 jogos do futebol europeu, incluindo partidas das fases preliminares da Liga dos Campeões.