Cinzas vulcânicas atrasam mudança da seleção uruguaia para Buenos Aires MENDOZA - As cinzas do vulcão chileno Puyehue-Cordón Caulle causaram problemas nesta segunda-feira para a seleção uruguaia, que enfrentou atraso em seu voo de Mendoza para Buenos Aires, de onde partirá para La Plata, local do jogo desta terça-feira contra o México, pelo Grupo C da Copa América.