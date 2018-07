Cirino e Muralha treinam entre titulares do Fla e devem iniciar contra Santa Cruz

Assim, o time entra com duas modificações em relação à equipe que enfrentou o Ceará na última quarta-feira, em Fortaleza. Muricy deve mandar a campo a seguinte escalação: Alex Muralha; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Everton; Marcelo Cirino, Emerson Sheik e Guerrero.

Cirino ganhou a confiança do técnico após entrar em campo no segundo tempo e marcar o gol de empate contra o Ceará, no Castelão. A partida terminou com o placar de 3 a 3 e os donos da casa ganharam a disputa por pênaltis.

Já Muralha terá a chance de estrear e colocar Paulo Victor no banco de reservas. De acordo com Muricy, nenhum jogador tem lugar cativo no Flamengo. Portanto, a pré-temporada é o momento ideal para fazer os testes na equipe.

O lateral-esquerdo argentino Mancuello e o volante Alan Patrick ainda devem ficar como opção ao técnico Muricy no banco de reservas rubro-negro, pois não tiveram seus contratos regularizados pelo Flamengo.

BILHETERIA DO ARRUDA É ASSALTADA - Na manhã de sexta-feira, as bilheterias do estádio do Arruda foram assaltadas. Dois homens armados teriam invadido o local e renderam os funcionários antes de levar R$ 1.800 e 480 entradas para o jogo entre Flamengo e Santa Cruz.