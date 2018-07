Cirino esquece decepções e pede foco no Brasileirão: 'Flamengo pode ser campeão' O Flamengo vem tendo uma temporada para ser esquecida até o momento. As quedas na Copa Sul-Minas-Rio e no Campeonato Carioca, além de resultados ruins na Copa do Brasil, geraram críticas da torcida e intensificaram a pressão sobre o técnico Muricy Ramalho. Por isso, a ordem no clube agora é focar no Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado com o duelo diante do Sport, no Raulino de Oliveira.