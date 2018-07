Cirino projeta duelo de artilheiros com Fred no Fla-Flu de domingo

A preparação do Flamengo para o clássico com o Fluminense começou na manhã desta terça-feira. Grande aposta rubro-negra, o artilheiro Marcelo Cirino já projetou um duelo com o rival Fred - ambos dividem o posto de maiores goleadores do Campeonato Carioca, com nove gols marcados.

"O Fred dispensa comentários. Foi o camisa 9 do Brasil na última Copa e é um 9 mesmo, que está ali para fazer os gols", elogiou Cirino. "Ele vai fazer o melhor dele no clássico e eu vou procurar fazer o meu melhor, seja correndo em campo, com gol ou assistência."

Nos anos de 2013 e 2014, Cirino se destacou pela sua atuação pelas pontas do campo. Desde que chegou ao Flamengo no início deste ano, no entanto, o técnico Luxemburgo optou por utilizá-lo mais centralizado. E o jogador parece estar se acostumando bem com a posição.

"No começo, tive um pouco de dificuldade, mas os gols foram saindo, as jogadas foram acontecendo. No ano passado, joguei alguns jogos assim. Não era uma novidade, mas não estava acostumado. Estou procurando melhorar bastante. Estou gostando", considerou.

Após receber folga nos últimos dois dias, o elenco do Flamengo voltou a treinar nesta terça. Pela manhã, os jogadores fizeram um treino físico. À tarde foi realizado um treino tático em campo reduzido. O lateral Anderson Pico e o volante Canteros sentiram problemas musculares durante a última partida e ficaram sob o cuidado dos médicos.

O clássico com o Fluminense está marcado para o domingo, às 18h30, no estádio do Maracanã. Uma vitória garante a classificação do time rubro-negro - líder, com 32 pontos - às semifinais do Carioca.