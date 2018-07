Cirino responde provocação de Bill: `Quero ver se vai fazer mesmo' Após a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil, o Flamengo desembarcou no fim da tarde desta quinta-feira no Rio já pensando no clássico de domingo, com o Botafogo, no Maracanã. Ainda no aeroporto, os jogadores falaram rapidamente com a imprensa, e o atacante Marcelo Cirino respondeu ao também atacante Bill, do rival, que no início da semana prometeu gol no clássico e previu que Cirino passará em branco.